Zaman içinde çeşitli kademelerde görevler üstlenmiş ve 2019 yılından itibaren Eyüp Belediye Başkanı olarak hizmet vermektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Tekiner, siyasi deneyimleri ve başarılarıyla ön plana çıkmaktadır.

Eyüp Tekiner evli ve üç çocuk babsıdır.