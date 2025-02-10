AK Parti Dinar İlçe Başkanı görevden alındı

AK Parti Dinar İlçe Başkanı, Burger King şubesinin açılışına katıldığı gerekçesiyle görevden alındı.

AK Parti Afyon İl Teşkilatı'ndan açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "Değerli hemşehrilerimiz, Burger King firmasına ait bir şubenin açılışına katılan Dinar İlçe Başkanımızın istifası alınmıştır. Filistin'de yaşanan soykırım ve yıkımın faili olan İsrail'e destek veren firma ve markalara karşı boykot irademiz nettir. Tüm teşkilat mensuplarımızın boykot konusundaki tavrı da açıktır. Milletimizin hassasiyetleri kırmızı çizgimizdir. Bu nedenle gerekli tavrı vakit kaybetmeden alıyor ve olayla ilgili tahkikatı başlatıyoruz" denildi.