AK Parti'den Can Atalay açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP'nin Can Atalay için TBMM'yi yeniden olağanüstü toplantıya çağıracağını açıklamasına ilişkin, "TBMM Genel Kurulu gündemine hakimdir. Bir husus görüşülmüş, müzakere edilmiş, karara bağlandıktan sonra aynı hususta, 'Yeniden görüşelim, tekrar karara bağlayalım' diye bir husus olmaz. TBMM gündemine hakim olduğu için ve daha önce de karar verdiği için ikinci bir olağanüstü toplantı talebini normal görmez, normal karşılamaz" dedi.

DHA'nın haberine göre AK Partili Abdullah Güler, TBMM'nin yeni yasama yılı ve yeni anayasa çalışmaları ile siyaset gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İLK 4 MADDE İLE İLGİLİ TARTIŞMA YOK"

Güler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin toplum tarafından kabul edilen bir sistem olduğunu belirterek, "Tabi sistemin aksayan yönleri olabilir. Değişecek yönleri olabilir. Günümüzün koşullarına uygun hale gelip daha işlevsel, daha verimli çalışacak ortamlar her zaman mümkündür. Sistemsel manada sizin aksayan yönleri her zaman yeni bir değişim ve dönüşümle beraber farklı uygulamalarla her zaman hayata geçirebiliriz. Bu ayrı bir konu ama anayasamız içerisinde bizim elbette ortak noktada buluştuğumuz ilk 4 maddemizle ilgili bir tartışma yok. Yani bu konularda biz farklı bir bakış açısına sahip değiliz. Ama diğer maddelerimizin mutlaka güncel hale getirilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılaması ve günümüzün koşullarına cevap verilmesi gerekiyor. Toplumumuzun her kesiminin anayasa ile ilgili katkı vermesi gerekiyor. İnşallah biz bunda başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.