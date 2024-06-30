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        Haberler Gündem Politika AK Parti'de 2. istişare toplantısı başladı | Son dakika haberleri

        AK Parti'de 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' başladı

        AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' başladı. 3 gün sürecek kampta, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarına hitap etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 30.06.2024 - 14:30
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        AK Parti'de 2. istişare toplantısı başladı
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        AK Parti, 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam'da yerel yönetimler kampı düzenledi.

        DHA'nın haberine göre kampın ilk gününde, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'nda bir araya gelecek.

        Kampın 2'nci gününde 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları görüşülecek.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BELEDİYE BAŞKANLARINA HİTAP EDECEK

        Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarına hitap edecek ve ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak.

        Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunum yapması bekleniyor.

        Kampın son günü ise genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak ve kamp sona erecek.

        Fotoğraflar: İHA

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