AK Parti bürosuna saldırıda iddianame hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Adalet ve Kalkınma Partisi Kocasinan Merkez Mahallesi parti mahalle başkanı olarak görev yapan Ahmet Türk, müşteki olarak yer alırken, 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü Cihan E. ile motosikletin arkasında otururken silahından kurşun yağdıran 35 yaşındaki Ozan Ş. ise şüpheli olarak yer aldı.

“DEFALARCA ATEŞ ETTİ”

İddianameye göre Cihan E., motosikleti sürerken Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu’nun önünden geçti ve bu sırada yavaşladı. Cihan E.’nin arkasında oturan Ozan Ş., bu sırada silahına sarıldı ve defalarca sağa sola ateş etti. Evinin balkonunda oturan, yoldan geçen birçok kişi de olaya şahit oldu. O sırada AK Parti Mahalle Başkanı Ahmet Türk de seçim irtibat bürosunun içindeydi. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı tespit edilirken, görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Tanıklar zanlıları tarif etti. Ekipler de yaptıkları incelemelerde çevrede 5 adet mermi kovanı buldu.

“KAHVEHANE DEDİKODUSUNDA YAKAYI ELE VERDİLER”

Polis, MOBESE ve güvenlik kameralarından araştırmasını sürdürürken, emniyete gelen bir ihbar telefonu soruşturmanın hız kazanmasına neden oldu. İsmini vermek istemeyen ihbarcı, bir kahvehanede kendi arasında konuşan kişilerin sohbetine kulak misafiri olduğunu anlatarak, şüphelilerin kimliğini söyledi ve uyuşturucu madde bağımlısı olduklarını kaydetti.

“SİLAH TEMİNİNDE BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR”

İhbarı değerlendiren polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti ve oturdukları adreslere baskın düzenledi. Şüpheliler gözaltına alınıp tutuklanırken, evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, tabanca, şarjör içerisinde 8 adet mermi, 41 adet fişek ve olay günü giydikleri kıyafetler ele geçirildi. Kıyafetlerde yapılan incelemede barut izine rastlandı. Ozan Ş. ifadesinde silahı motosikleti süren arkadaşından o gün satın aldığını ve alkollü olduğu için silahı kullanmak istediğini söyledi. Cihan E. ise suçlamaları yalanladı.