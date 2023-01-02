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AK Parti Ankara milletvekili adayları: 2023 1. 2. ve 3. Bölge AK Parti Ankara milletvekilleri aday isim listesi

AK Parti Ankara milletvekili aday listesi netleşti! İşte 28. Dönem AK Parti Ankara milletvekili adayları

AK Parti Ankara milletvekili adayları listesi geçtiğimiz günlerde YSK'ya sunuldu. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne kısa bir süre kala AK Parti, İstanbul milletvekili aday listesi netleşti. Listede mevcut milletvekillerinden 104'ü yer alırken; üç dönem kuralı sebebiyle 65 milletvekili listeye alınmadı. İşte 1. 2. ve 3. Bölge AK Parti Ankara milletvekili adayları tam isim listesi...

Giriş: 11.04.2023 - 10:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından seçim beyannamesi hazırlıklarında da sona gelindi. AK Parti, seçim beyannamesi, 11 Nisan 2023 Salı günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak. İşte 14 Mayıs 2023 28. Dönem Genel Seçimleri AK Parti Ankara milletvekili adayları listesi...

  • AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    AK Parti'de aday isimleri netleşti. Buna göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy dışındaki 15 bakan listede yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise Ankara 2. Bölge 1. sıradan aday gösterildi. 

  • AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

    Ankara 1. Bölge 1. Sıra - Tuğrul Türkeş

    Ankara 2. Bölge 1. Sıra - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

    Ankara 3. Bölge 1.sıra - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

    Ankara 3. Bölge 2. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta

    Ankara 3. Bölge 3. Sıra - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri

    Ankara 3. Bölge – Tuğgeneral Remzi Albasan (Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürüydü. Astsubaylıktan Subaylığa, oradan da kurmaylığı terfi etmişti)

    Ankara 3. Bölgeden genç isimlerden Cansın Yılmaz Yaşar

    Ankara’dan genç kadın adaylardan Endüstri Mühendisi Zehranur Yılmaz Aydemir (25 yaşında) var.

  • AK PARTİ İL İL MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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