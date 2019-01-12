12 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti 31 Mart yerel seçimlerinde yarışa girecek adaylarını tanıtmaya devam ediyor. Bugün 9 ile bağlı ilçe ve beldelerindeki adaylar yapılan toplantılarla kamuoyuna açıklandı.
İşte illere bağlı ilçe ve belediye başkan adayları:
AYDIN
Aydın: Mustafa Savaş
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş
Buharkent: Mehmet Erol
Çine: Celal Özden
Didim: Mümin Kamacı
Kuşadası: Fuat Akdoğan
Koçarlı: Nedim Kaplan
Kuyucak: Metin Ertürk
Köşk: Nuri Güler
Sultanhisar: Ertegün Ünal
Yenipazar: Suat Menderes
BARTIN
Bartın: Yusuf Aldatmaz
Ulus: Hasan Hüseyin Uzun
Amasra: Uğur Timur
Kurucaşile: Zihni Sayın
Beldeler:
Hasankadı: Zeki Erdoğan
Kozcağız: Mustafa Karaman,
Abdipaşa: Yaşar Dönmez
Kumluca: İsmet Ertuğrul
BAYBURT
Bayburt merkez:Fatih Yumak,
Aydıntepe'den Fatih Eraslan
Demirözü'nden Arslan Gürer
Arpalı beldesinde Abdurrahman Polattimur
Gökçedere beldesinde de Doğan Ay,
ÇANKIRI
Çankırı:Hüseyin Boz
Atkaracalar ilçesi Harun Oflaz
Bayramören ilçesi İsmail Güngör
Çerkeş ilçesi Hasan Sopacı
Eldivan ilçesi Mustafa Lafçı
Ilgaz ilçesi Mehmet Öztürk
Kızılırmak ilçesi Bayar Soysal
Korgun ilçesi Kamil Artı
Kurşunlu ilçesi Şakir Kaymak
Orta ilçesi Bayram Yavuz Onay
Şabanözü ilçesi Faik Özcan
Yapraklı ilçesi Ali Hasekioğlu
Çardaklı beldesi Osman Yılmaz
Saçak beldesi Ramazan Yarım
Yaylakent beldesi Kadir Dede.
EDİRNE
Enez: Abdullah Bostanc
Havsa: Aydın Balkan
İpsala: Mehmet Kerman
Keşan: Mustafa Helvacıoğlu
Lalapaşa: İsmail Arslan
Meriç: Nihat Yörük
Süloğlu: Saim Kulaklı
Uzunköprü: Azbiye Ataş
Beldeler:
Keşan-Beyendik Ferat Gülver
İpsala-Esetçe Cemal Deniz,
Uzunköprü-Kırcasalih Necmettin Parazil
Meriç-Küplü Salih Derin,
Meriç-Subaşı Hasan Çatalkaya
İpsala-Yenikarpuzlu Ufuk Atalay
Keşan-Yenimuhacır Mustafa Türker
ESKİŞEHİR
Odunpazarı-Volkan Doğan
Tepebaşı-Hasan Tuç
Sivrihisar-Hamid Yüzügüllü
Seyitgazi-Hasan Kalın
Sarıcakaya-Hüseyin Çam
Mihalıççık- Ali Yörük
Mihalgazi-Zeynep Akgün
Mahmudiye-Mustafa Arslan
İnönü-Kadir Bozkurt
Han-Vedat Çeliker
Günyüzü-Menderes Durgut
Çifteler- Kadir Bıyık
Beylikova-Özkan Alp
Alpu-Rafet Demirtaş
KIRŞEHİR
Akpınar'da Mustafa Karahan
Akçakent'te Yılmaz Kılıç
Boztepe'de Ramazan Aydın
Çiçekdağı'nda Hasan Hakanoğlu
Mucur'da Atılgan Yılmaz
Kaman'da Necati Çolak
Beldelerde ise Köseli'de Ümüt Köse, Kurancılı'da Adem Bıcakcı ve Özbağ'da Nazmi Ay
MARDİN
Mardin Büyükşehir:Vecdi Kahraman
Artuklu: Abdulkadir Tutaşı
Dargeçit: Mehmet Cüneyt Aksoy
Derik: Şehmus Necimoğlu
Kızıltepe: Şükrü Cevheroğlu
Mazidağı: İbrahim Atlı
Midyat: Veysi Şahin
Nusaybin: Mehmet Hadi Hamidi
Ömerli: Hüsamettin Altındağ
Savur: Oğuzhan Sönmez Kaya
Yeşilli: Hayrettin Demir
NEVŞEHİR
Çat: İbrahim Ertürk
Göre: Mustafa Topçu
Göreme: Mehmet Uğur Çakmak
Kavak: Dursun Neiş
Kaymaklı: Ali Aktuğ
Nar: Süleyman Özçelik,
Sulusaray: Bayram Yılmaz
Uçhisar: Osman Süslü
Beldeler:
Acıgöl/Karapınar: Yasin Güneş,
Tatlarin: Olcay Günbey,
Avanos/Çalış: Kazım Yılmaz,
Kalaba: Erdal Yorgancı,
Özkonak: Abdulkadir Macit,
Derinkuyu-Yazıhüyük: Cengiz Çavdar
Ürgüp/Ortahisar: Mustafa Ateş
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