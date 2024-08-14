AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar

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AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından kurulan AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı.

Kuruluş işlemlerinin ardından 16 Ağustos'taki AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi.

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Böylece AK Parti'nin 4 başbakan, 2 cumhurbaşkanı çıkarmayı başardığı, seçim zaferleriyle dolu siyaset yolculuğu başladı.

Partinin bugün Ankara'da gerçekleştirilecek 23'üncü kuruluş yıl dönümü öncesi siyasilerden art arda mesajlar geldi.

EMİNE ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü yıl dönümü mesajında,

"Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor.

Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor.

AK Parti’nin 23'üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara!" ifadelerine yer verdi.

ÖMER ÇELİK'TEN 23'ÜNCÜ YIL PAYLAŞIMI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti" ifadelerinin yer aldığı görseli "Nice yıllara..." diyerek paylaştı. CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün, Türkiye'nin demokrasi tarihinde bir dönüm noktası olan AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti. Yılmaz, açıklamasında "23 yıllık yolculuğumuzda, milletimizin güveni ve desteğiyle başardığımız her şey, bizi daha büyük hedeflere ulaşmak için motive etmektedir. Merkez siyaseti yeniden inşa eden AK Parti, sıradan bir parti olmanın çok ötesinde, milletimizin ortak değerlerini, birlik ve kardeşliğini temsil eden bir harekettir" ifadelerine yer verdi. BEKİR BOZDAĞ AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ mesajında, AK Parti, hak ve halk davasının bugünkü temsilcisidir. AK Parti, kökü mazide olan atidir. AK Parti, umudun, değişimin ve geleceğin partisidir. 'Her şey Türkiye' diyerek çıktığımız bu kutlu yolda yürümeye AK Parti, ilk günkü inanç, samimiyet ve gayretle devam ediyor." ifadelerini kullandı. SÜLEYMAN SOYLU Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 23'üncü yıl dönümü mesajında şunlara yer verdi: "AK Parti bir milletin özlemini çektiği, hayallerini kurduğu, hep çıkmak istediği ve yolundan hep geri döndürülmeye zorlandığı yolculuğun adıdır. Milletimizin evladı, siyasi hayatımızın gözbebeği demokrasimizin incisi, AK Partimiz ile nice 23 yıllara… Kuruluşun şad olsun" İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır. AK Parti, sadece ülkemizde gerçekleştirdikleriyle değil; mazlum milletlere sahip çıkmasıyla da tarih yazmaya devam ediyor. Biz bu yolda yürümeye, 'Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Nice 23 yıllara.." ifadelerine yer verdi.