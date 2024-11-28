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        Haberler Bilgi Ekonomi AJet yurt dışı indirimli bilet kampanyası geçerlilik tarihi, bilet fiyatları, uçuş seferleri, seyahat tarihi

        AJet yurt dışı bilet kampanyası devam ediyor: Bilet fiyatları ne kadar?

        AJet yurt dışı bilet kampanyası sürüyor. Yarına kadar geçerli olacak kampanyada Avusturya, Bosna - Hersek, Fransa, İtalya gibi birçok ülkeye düzenlenecek seferlerde bilet fiyatları 9 euro artı vergilerden satışa çıktı. 63 bin koltuk arz edilen kampanyada yolcular seyahatlerini 2025 yılında gerçekleştirebilecek. İşte, AJet yurt dışı bilet kampanyası detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 08:44 Güncelleme: 28.11.2024 - 08:44
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        • 1

          AJet'in başlattığı yurt dışı indirimli bilet kampanyası devam ediyor. 29 Kasım'a kadar sürecek kampanyada biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 63 bin koltuk ayrılan kampanya Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli sayılıyor. İşte, AJet bilet kampanyası detayları...

        • 2

          AJET YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          AJet kampanyası kapsamında biletler 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında satışa açık olacak.

        • 3

          AJET YURT DIŞI KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ NEDİR?

          Söz konusu biletleme döneminde bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.

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