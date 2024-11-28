AJet yurt dışı bilet kampanyası devam ediyor: Bilet fiyatları ne kadar?
AJet yurt dışı bilet kampanyası sürüyor. Yarına kadar geçerli olacak kampanyada Avusturya, Bosna - Hersek, Fransa, İtalya gibi birçok ülkeye düzenlenecek seferlerde bilet fiyatları 9 euro artı vergilerden satışa çıktı. 63 bin koltuk arz edilen kampanyada yolcular seyahatlerini 2025 yılında gerçekleştirebilecek. İşte, AJet yurt dışı bilet kampanyası detayları...
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AJet'in başlattığı yurt dışı indirimli bilet kampanyası devam ediyor. 29 Kasım'a kadar sürecek kampanyada biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. 63 bin koltuk ayrılan kampanya Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlarında geçerli sayılıyor. İşte, AJet bilet kampanyası detayları...
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AJET YURT DIŞI İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?
AJet kampanyası kapsamında biletler 27-29 Kasım 2024 tarihleri arasında satışa açık olacak.
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AJET YURT DIŞI KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ NEDİR?
Söz konusu biletleme döneminde bilet alan yolcular 13 Ocak 2025 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edecek.
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