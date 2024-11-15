AJet yurt içi seferlerde geçerli indirimli bilet kampanyasında son gün
AJet, indirimli bilet kampanyası bugün sonlanıyor. Yurt içi, tek yönlü ve direkt uçuşlarda 699 liradan başlayan fiyatlardan satışa çıkan biletler için 131 bin koltuk ayrıldı. Kampanya kapsamında satın alınan biletlerde iade yapılamıyor; değişiklik işlemlerinde ise yüzde 100 ceza uygulanıyor. İşte, AJet indirimli uçak bileti kampanyası...
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AJet'in 13 Kasım'da başlattığı yurt içi bilet kampanyası bugün sonlanıyor. Kıbrıs hariç olmak üzere; tek yönlü direkt uçuşlu yurt içi biletlerin 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışı devam ediyor. 131 bin koltuğun ayrıldığı kampanya basic paket ücreti için geçerli olacak. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası hakkında tüm merak edilen detaylar...
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AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BUGÜN BİTİYOR
AJet, Kıbrıs hariç olmak üzere diğer illerde geçerli olacak yurt içi indirimli bilet kampanyası başlattı ve biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. 131 bin koltukla sınırlandırılan kampanya tek yönlü seferler için geçerli olacak.
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AJET YURT İÇİ İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI GEÇERLİLİK SÜRESİ
Ajet kampanyası, 13-15 Kasım 2024 tarihinde geçerli olacak.
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SEYAHAT TARİHİ NE ZAMAN?
13-15 Kasımda biletleme yapan yolcular 20 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasındaki uçuşlarda seyahat edecek.