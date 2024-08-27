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        Haberler Bilgi Yaşam AJet indirimli bilet kampanyası başladı! 2024 AJet indirimli bilet ne kadar, nasıl alınır ve nerelerde geçerli?

        AJet indirimli bilet kampanyası başladı! 2024 AJet indirimli bilet ne kadar, nasıl alınır ve nerelerde geçerli?

        Uçak seyahati yapacak olan vatandaşlara müjdeli haber AJet'ten geldi. AJet indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Yurt içi uçuşlardaki bilet kampanyasından yararlanmak isteyenler için detaylar belli oldu. Eylül ve Mart ayında seyahat edebilecekleri biletler 200 bin koltukla sınırlı. Peki 2024 AJet indirimli bilet ne kadar, nasıl alınır ve nerelerde geçerli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 09:51 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:51
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        • 1

          AJet veya eski adıyla AnadoluJet indirimli bilet kampanyası başlattığını duyurdu. Ağustos kampanyası dahilinde seçili yurt içi biletleri 590 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki AJet indirimli bilet ne kadar, nasıl alınır ve nerelerde geçerli? İşte AJet bilet kampanya detayları

        • 2

          AJet yurt içi uçuşlarda geçerli olacak yeni kampanyasını duyurdu

          AJet indirimli bilet kampanyasını satışa çıkardı. Biletler 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

          Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsıyor. Kampanya için 200 bin koltuk ayrıldı.

          AJET UYGUN FİYATLI UÇAK BİLETİ TARİHLERİ

          Türk Hava Yolları'na bağlı bölgesel havayolu şirketi AJET, 27-28 Ağustos 2024 tarihlerinde alınan biletlerle, 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 döneminde seyahat edilebileceğini duyurdu.

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          AJET HAKKINDA

          AJet veya eski adıyla AnadoluJet, Türk Hava Yolları'na ait bölgesel havayolu şirketidir. Nisan 2008 tarihinde geniş halk kitlelerinin ulaşım hizmetinden yararlanmaları amacıyla Türk Hava Yolları'nın yeni bir iş modeli ile yapılandırdığı farklı bir ticari markası olarak kurulmuştur.

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