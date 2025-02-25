AJet indirimli yurt dışı bilet kampanyası başlattı! AJet kampanyası ne zaman bitiyor?
AJet, başlattığı yurt dışı bilet kampanyası kapsamında biletler 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı. İki gün sürecek kampanyada yolcular, 1 Mart ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında dünyanın farklı noktalarına seyahat edebilecek. İşte, AJet indirimli bilet kampanyası detayları...
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AJet, birçok farklı ülkeye indirimli bilet kampanyası düzenliyor. Kampanya dahilinde bilet fiyatları 1 euro, 9 euro veya 19 eurodan satışa sunuldu. 26 bin 850 koltuk sayısı ile sınırlıandırılan kampanyaya katılım yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden yapılabilir. İşte, detaylar...
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI TARİHLERİ
AJet kampanyası 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde geçerli olacak.
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AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI UÇUŞ TARİHLERİ NEDİR?
Bilet alan yolcular 1 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek.
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GENEL BİLGİLER
1 Mart 2025 – 28 Mart 2025 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (KKTC hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsamaktadır.
Fiyatlar tek yön üzerinden belirlenmiştir. Gidiş dönüş biletlerinde de geçerlidir.
Kampanya yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
Kampanya sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.
Kampanya 26.850 koltuk sayısı ile sınırlıdır ve sınırlı süre içinde satın alınabilir.
Kampanyada sunulan ücrete vergi ve harçlar dahil değildir. Yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinde geçerlidir.
AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.
AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.