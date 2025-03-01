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        Haberler Gündem Hava Durumu Güncel hava durumu: Meteoroloji'den kritik uyarı! 5 bölgede yağış var, 1 Mart hava durumu, SON DAKİKA HABERİ, hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den önemli uyarılar! 5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün 5 bölgemizde yağış bekleniyor. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar öngörülüyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 06:36 Güncelleme: 01.03.2025 - 08:46
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        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU, KARADENİZ, DOĞU ANADOLU VE TOROSLAR'DA KAR

        Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'DE "ÇIĞ RİSKİ"

        Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

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        HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 11, Çok bulutlu

        SİVAS: 4°, Çok bulutlu

        BOLU: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ARTVİN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı

        KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

        MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 0, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

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