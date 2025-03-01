Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 İÇ ANADOLU, KARADENİZ, DOĞU ANADOLU VE TOROSLAR'DA KAR Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU VE KARADENİZ'DE "ÇIĞ RİSKİ" Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu MUĞLA: 16, Parçalı ve çok bulutlu ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu REKLAM HATAY: 17, Parçalı ve çok bulutlu MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 11, Çok bulutlu SİVAS: 4°, Çok bulutlu BOLU: 12, Parçalı ve çok bulutlu ZONGULDAK: 9, Parçalı ve çok bulutlu SİNOP: 9, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 10, Parçalı ve çok bulutlu AMASYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ARTVİN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı KARS: -3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı MALATYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu VAN: 0, Parçalı ve çok bulutlu DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP: 14, Parçalı ve çok bulutlu SİİRT: 11, Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı