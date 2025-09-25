Ajda Pekkan: Zeki Müren'imizi özlemle anıyorum
Ajda Pekkan, Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'i vefatının 29'uncu yılında andı; "Değerli Zeki Müren'imizi özlemle anıyorum"
Giriş: 25.09.2025 - 14:56 Güncelleme: 25.09.2025 - 14:56
Ajda Pekkan, 24 Eylül 1996'da hayata veda eden Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden besteci ve ses sanatçısı Zeki Müren'in vefatının 29'uncu yılında unutmadı.
Sosyal medya hesabından Zeki Müren ile olan bir fotoğrafını yayımlayan Ajda Pekkan, merhum sanatçıyı "Sanatın ve zarafetin adı... Değerli Zeki Müren'imizi özlemle anıyorum" sözleriyle andı.
