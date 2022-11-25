Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok ünlü isim vahşete tepki gösterdi.

"BENİ YÜRÜMEYE MECBUR BIRAKMAYIN!"

Kalça kemiğindeki kırık nedeniyle sahnelere ara veren Ajda Pekkan, "Bu iyileşme dönemimde beni; Sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere ve barınaklardaki zulme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın. Onlar için yaparım." dedi.