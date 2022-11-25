Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.
Televizyon ve müzik dünyasından da pek çok ünlü isim vahşete tepki gösterdi.
"BENİ YÜRÜMEYE MECBUR BIRAKMAYIN!"
Kalça kemiğindeki kırık nedeniyle sahnelere ara veren Ajda Pekkan, "Bu iyileşme dönemimde beni; Sokak hayvanlarına yapılan eziyetlere ve barınaklardaki zulme engel olmak için yürümeye mecbur bırakmayın. Onlar için yaparım." dedi.
"BU NASIL BİR CANİLİKTİR!"
Megastar Tarkan ise, "İzleyemedim üzüntümden bu korkunç görüntüleri. Bu nasıl bir caniliktir ve bu caniliğe tanık olanlar ne vicdansızdır ki bir dur demez, önüne geçmezler bunun. İnsanlığımdan bir daha utandım. Hesabı sorulmalı bunun, cezası verilmeli hayvanlara işkence yapan bu canilerin. Gerçi hep diyoruz bunları ama o sözüm ona yetkililer 3 maymunu oynuyorlar hep. Bilsinler ki, onlar da bu caniler kadar suçlular kayıtsız kaldıkları için. #KonyadaKatliamVar" mesajını paylaştı.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Öte yandan olay sırasında orada bulunan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği, sorumluların tamamının da işten çıkarıldığı bildirildi.
AA'da yer alan habere göre öte yandan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili Konya Valiliği'nden ise "24.11.2022 günü Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz.
İHA'da yer alan habere göre, köpeğe eziyet ettikleri öğrenilen ve gözaltına alınan Murat B. ile Sefa C., emniyetteki ifadelerinin ardından "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet"ten adliyeye sevk edildi.