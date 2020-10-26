"SEVGİ KARŞILIKLI OLAN BİR ŞEY"

Pekkan, pandemi nedeniyle sekiz ay sonra sevenleriyle buluştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Siz beni çok seviyorsunuz, ben de sizleri çok seviyorum. Sevgi zaten karşılıklı olan bir şey iyi ki varsınız" dedi.