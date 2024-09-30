Ajda Pekkan, dün akşam Efes Antik Tiyatro'da 21.00'de başlaması gereken konserine yaklaşık bir saat geç çıktı. Seyirciler, Pekkan'ı uzun süre bekleyince tepki gösterdi ve sosyal medya hesaplarından eleştirilerde bulundu. Bazı seyirciler de konser alanını terk etti.

Sahneye geç çıktığı için seyircilerden özür dileyen Ajda Pekkan; "Değerli alkışlarınız için çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Efendim, kusura bakmayın. Yemin ediyorum bu akşam neler çektiğimi bir bilseniz... Ben, hiç böyle tahmin etmedim. Mesafeler açısından böyle yerlerin ön provası yapılamıyor. Benim yüzümden sizler de çok beklediniz biliyorum. Bu yüzden çok özür diliyorum" ifadelerini kullandı.