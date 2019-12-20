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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Muhabirlerin sorularını yanıtalayan Ajda Pekkan, siyah kıyafeti ve boynundaki büyük pırlanta gerdanlığı ile dikkatleri üzerine çekti. Pekkan, “Kıyafeti patlatmak için taktığım bir takı. Bir servet değil, servet benim zaten“ dedi.
Verdiği kilolarla dikkat çeken Ajda Pekkan, “Evet kilo verdim, doğru. Sahne öncesi koşu bandı haberleri doğru. Ama o yeterli değil ki. Ben kendimi çok kötü örgütlerim. Aç kalacaksam kalırım, yiyeceksem yerim, koşacaksam koşarım. yani ne gerekiyorsa onu yaparım" ifadelerini kullandı.
Süperstar, "Diyetisyenim ile birlikte çalışmalarımız sonucu, bir ayda 2.5 kilo verdim ve çok fark ediyor tabi. Giydiğim her şeyin 'cuk' diye üzerime oturup yakıştırdığım için seviyorum” dedi.
"SAHNE ŞOV GEREKTİRİYOR"
Geçtiğimiz günlerde Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde giymiş olduğu kostümüyle ilgili olarak, “Ben hep bunu anlatmaya çalışırım... Sahne olduğu zaman mesela açık hava olsun, Bostancı Gösteri Merkezi olsun öyle yerlerde insanlar görseli bekliyor ve şov gerektiriyor hem göze hem kulağa hitap etmem gerekiyor“ dedi.
"İŞİMİN KÖLESİYİM"
Son zamanlarda Rap müziğin inanılmaz çıkışı ile ilgili konuşan sanatçı şunları söyledi:
Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum çok başarılılar. Ben kendi tarzımdan mutluyum ama onlar da çok iyiler. Benim için müzik her şey demek. Sahnede arabesk de söylüyorum, Türk sanat müziği de söylüyorum, Çünkü bunları seviyorum.
"KEŞKE BENİMDE ÇOCUĞUM OLSAYDI"
Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Bengü’nün "Bence pop starlar evli olmalı" şeklinde yaptığı açıklamaları hatırlatılan Pekkan, "Öyle bir kriter yok, herkes mutlu olsun bence. Yani keşke benim de çocuğum olsaydı o mutluluk çok farklı bir mutluluk. Ben de bakıyorum çocuklara ve deli gibi saldırmak geliyor içimden. İnşallah birgün Bengü’nün çocuğuna da nasip olur ve öperim minik ayaklarından" dedi.
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