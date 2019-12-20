Verdiği kilolarla dikkat çeken Ajda Pekkan, “Evet kilo verdim, doğru. Sahne öncesi koşu bandı haberleri doğru. Ama o yeterli değil ki. Ben kendimi çok kötü örgütlerim. Aç kalacaksam kalırım, yiyeceksem yerim, koşacaksam koşarım. yani ne gerekiyorsa onu yaparım" ifadelerini kullandı.

Süperstar, "Diyetisyenim ile birlikte çalışmalarımız sonucu, bir ayda 2.5 kilo verdim ve çok fark ediyor tabi. Giydiğim her şeyin 'cuk' diye üzerime oturup yakıştırdığım için seviyorum” dedi.