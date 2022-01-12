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Ajda Pekkan'dan Hakan Altun itirafı!

Geçtiğimiz yıllarda şarkıcı Hakan Altun'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ve o günlerde bu haberleri yalanlayan Ajda Pekkan'dan şaşırtan bir itiraf geldi

12.01.2022 - 09:26 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Ajda Pekkan ile Hakan Altun’un aşk yaşadığı iddia edilmiş ve bu iddia magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

    'DEDİKODUYA MAHAL BIRAKACAK BİR DAVRANIŞIM OLMADI'

    Çıkan haberler üzerine ilk açıklamayı Hakan Altun yapmıştı. Sanatçı, aşk haberlerini yalanlayarak, "Ajda Hanım'la müzik ve dostluk dışında herhangi bir ilişkimiz yoktur. Kendisine olan saygım ve hayranlığım dışında dedikoduya mahal bırakacak herhangi bir davranışım da olmamıştır" demişti.

  • 'ÇOK İYİ DOSTUZ'

    Ajda Pekkan ise, "Sabah ben de ilişki yaşıyorum diye kalktım. Bir önceki ilişkim bitti mi, bitmedi mi çok ikilemde kalmışlardı, hep o haber oluyordu. Yeni bir haber çıktı diye sevindim. Ayrıldıktan sonra iki lokma biriyle görüştüğünüz zaman yakıştırmalar oluyor. Hakan çok değerli bir insan. Çok iyi dostuz, hafta sonu da çıktık, eğlendik. Yine çıkar eğleniriz. Bir şey olsa deklare ederiz. Ama yok. Programda da o kadar emin konuşmuşlar ki, ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!" ifadelerini kullanmıştı.

  • Tüm yaşananlardan aylar sonra Ajda Pekkan'dan şaşırtan bir itiraf geldi. 'Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayınına telefonla bağlanan 'Süperstar', bu konu sorulunca Altun hakkında konuştu.

    'ELEKTRİKLENME OLDU'

    Usta sanatçı, “Ben Hakan’a hayrandım, Hakan da bana. Elektriklenme olmuştu; benim tarafımdan olmadı, karşı taraftan oldu. O elektriklerin hepsini görüyorum. İnsanı hoşlaştırıyor” ifadelerini kullandı.

  • "Hakan Altun canım kadar sevdiğim birisi diyen" 75 yaşındaki Ajda Pekkan, özellikle bu elektriklenmenin Hakan Altun cephesinde olduğunu dile getirdi.

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