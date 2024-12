Ajda Pekkan'dan açıklama

Ajda Pekkan hakkında, "Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava'daki protokol krizi ve Efes Antik Tiyatro konserindeki gecikmenin faturasını 1.5 yıldır çalıştığı menajeri Sedef Aygün'e kesti. Aygün'le yollarını ayıran Süperstar, Polat Yağcı'yla el sıkıştı" ifadelerinin yer aldığı bir haber basına yansıdı.

Konuyla ilgili Ajda Pekkan cephesinden açıklama geldi. İş insanı Sedef Aygün'ün, Ajda Pekkan'ın menajeri değil, yakın arkadaşı ve dostu olduğu belirtildi. Açıklamada, 'Kendi işi için Almanya'da olsa da, son 2 yıldır kurumsal alandaki birikimini Ajda Pekkan için hayata geçirmiş; İnönü Stadı'ndaki unutulmayacak tarihi konser de dahil olmak üzere, Sedef Aygün & Ajda Pekkan işbirliği döneminde gerçekleşmişti" denildi.

Ajda Pekkan, şunları söyledi: Dün bazı platformlarda yayınlanan gayri ciddi ve nezaketsiz haber, bizleri oldukça üzdü ve bu açıklamayı yapma gereği duydum. Asılsız haberde yazıldığı üzere, çok yakın aile dostlarım olan Sedef Aygün ve ailesi benim menajerim değildir, hiçbir zaman da bana menajerlik yapmamıştır. İhtiyacım olduğunda her daim yanımda olmuş, projelerime destek vermiş ve her zaman da destek olmaya devam edeceğini bildiğim, değerli aile dostlarım, kardeşim; değerli iş insanlarıdır her şeyden önce... Art niyetli, asılsız bir içerikle sunulan, dostluğumuza gölge düşürme çabası içeren bu haberler silsilesi, tamamen gerçek dışıdır. Sedef Aygün ile ebedi dostluğumuz devam etmektedir. Lütfen, bizzat benim ağzımdan çıkmadığı sürece, asıllı asılsız yayınlanan haberlere itibar etmeyiniz.