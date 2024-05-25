Ajda Pekkan: Bizi de uyutsunlar o zaman

"ONLAR MASUM"

Ajda Pekkan, verdiği konserde sokak hayvaları hakkında çıkan yasaya da tepki gösterdi. Pekkan; "Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar. Tabiki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insalar oluyor, yanlış yapanlarda oluyor, hayvanlarda anlıyor bunu. Ben öyle bir hâle geldimki biraz radikal bir tipim Bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizide uyutsunlar o zaman" dedi.