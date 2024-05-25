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        Haberler Magazin Ajda Pekkan: Bizi de uyutsunlar o zaman

        Ajda Pekkan: Bizi de uyutsunlar o zaman

        Ajda Pekkan, yaz turnesi kapsamında Antalya'da verdiği konserde sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya tepki gösterdi; "Bizi de uyutsunlar o zaman"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 13:31 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:47
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          Süperstar Ajda Pekkan, yaz turnesinin ateşini Antalya'da yaktı. Kerkisolfej Organizasyonu tarafından düzenlenen konserde Antalya Açıkhava'da sahne alan Pekkan, harika performansıyla sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

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          "ONLAR MASUM"

          Ajda Pekkan, verdiği konserde sokak hayvaları hakkında çıkan yasaya da tepki gösterdi. Pekkan; "Lütfen ses çıkarın. Yalvarıyorum size, birazcık kıymetim varsa. Onlar masumlar su istemezler, yemek istemezler. Verirseniz yerler. kimseye kötülük yapmazlar. Tabiki başıboş köpekler olduğu zaman korkan insalar oluyor, yanlış yapanlarda oluyor, hayvanlarda anlıyor bunu. Ben öyle bir hâle geldimki biraz radikal bir tipim Bakmayın sahnede yaptıklarıma. Bizide uyutsunlar o zaman" dedi.

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          Türkiye turnesine devam edecek olan Süperstar:
          27 Mayıs'ta Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava
          19 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava
          24 Haziran İzmir Kültürpark Açıkhava
          28 Haziran'da Ankara Atılım Sahnes
          8 Temmuz Bodrum Açıkhava Tiyatrosu
          14 Temmuz Çeşme Açıkhava
          20 Temmuz’da ise Marmaris Amfi Tiyatrosu

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