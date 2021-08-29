Hollanda Eredivisie'nin 3'üncü haftasında Ajax, sahasında Vitesse ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada kırmızı beyazlılar, sahasından 5-0 galip ayrıldı. Ajax'a galibiyeti getiren golleri; 5'inci dakikada Anthony, 34'üncü dakikada Edson Alvarez, 43'üncü dakikada Ryan Gravenberch, 60'ıncı dakikada Tomas Hajek kendi kalesine ve 67'inci dakikada Klaassen kaydetti.

Ajax bu sonuçla, 3 maç sonunda 7 puana ulaştı. Vitesse ile 3 puanda kaldı.