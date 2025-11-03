Ajax-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz, zorlu Ajax deplasmanında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Son olarak Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılar, ilk 8 için önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip etmek isteyen taraftarlar, Ajax-Galatasaray maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal araştırılmaya başlandı. Peki, "Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...