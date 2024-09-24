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        Haberler Bilgi Spor Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Ajax ile karşı karşıya geliyor. 36 takımın katılımı ile gerçekleşecek UEFA Avrupa Ligi bu sezon yeni formatıyla futbolseverlerle buluşacak. Avrupa Ligi'nde toplamda 8 maça çıkacak siyah-beyazlılar, 4 maçı evinde diğer 4 mücadeleyi ise deplasmanda oynayacak. Kritik karşılaşma için geri sayım sürerken, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? sorularının yanıtını futbolseverler için derledik. İşte Ajax-Beşiktaş maçının tarihi ve saati...

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        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 00:54 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:54
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        • 1

          Ajax-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde hazırlılıklarını sürdüren temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanından iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan tüm detaylar...

        • 2

          AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ajax-Beşiktaş maçı, 26 Eylül 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak.

        • 3

          AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Ajax-Beşiktaş maçı, TRT ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ’IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          1. HAFTA

          26 Eylül Perşembe

          22.00 Ajax - Beşiktaş

          2. HAFTA

          3 Ekim Perşembe

          22.00 Beşiktaş - Frankfurt

          3. HAFTA

          24 Ekim Perşembe

          22.00 Lyon - Beşiktaş

          4. HAFTA

          6 Kasım Çarşamba

          18.30 Beşiktaş - Malmö

        • 5

          5. HAFTA

          28 Kasım Perşembe

          20.45 Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv

          6. HAFTA

          12 Aralık Perşembe

          23.00 Bodo/Glimt - Beşiktaş

          7. HAFTA

          22 Ocak Çarşamba

          18.30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

          8. HAFTA

          30 Ocak Perşembe

          23.00 Twente - Beşiktaş

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