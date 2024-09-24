Ajax-Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Amsterdam Johan Cruyff Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde hazırlılıklarını sürdüren temsilcimiz Beşiktaş, Ajax deplasmanından iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyor. Peki, Ajax-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Ajax-Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte Ajax-Beşiktaş maçı öncesinde öne çıkan tüm detaylar...