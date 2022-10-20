AİRPOD'LAR WİNDOWS BİLGİSAYARLARA NASIL BAĞLANIR?

AirPod’unuzu Windows bilgisayarınıza bağlamak için Bluetooth’un açık olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bunun için bilgisayarınızdan Ayarlar> Cihazlar> Bluetooth ve diğer cihazlar’a giriş yapın ve Bluetooth’u etkinleştirin.