01 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgının en sert vurduğu sektörlerin başında gelen seyahat ve turizm alanında faaliyet gösteren dünyanın en büyük konaklama paylaşım uygulaması Airbnb, platformunda yer alan ev sahiplerinin zararlarını karşılama sözü verdi.
Airbnb CEO’su Brian Chesky, platformlarındaki ev sahiplerine yönelik olarak yayınladığı mesajda, “Bildiğiniz gibi küresel seyahat endüstrisi durdu. Seyahat etmek neredeyse imkansız hale geldi. Bu birkaç ay bizim için yıkıcı oldu” dedi.
Şirketin 38 yaşındaki CEO’su Chesky, yaşanılan bu krizde platformunda yer alan ev sahiplerine yardımcı olmak için şu adımları attıklarını duyurdu:
“COVID-19 ile ilgili iptallerinin maliyetini karşılamak için ev sahiplerine 250 milyon dolar ödeyeceğiz. Eğer bir konuk, COVID-19 nedeniyle 14 Mart ve 31 Mayıs tarihleri arasında bir rezervasyonunu iptal ettiyse, normalde alacağınızın yüzde 25'ini biz ödeyeceğiz. Bu maliyet tamamen Airbnb tarafından karşılanacak ve ödemeler Nisan ayında yapılmaya başlanacak.”
SÜPER 'HOST'LARA AYRI FON
“Süper ev sahipleri” için de 10 milyon dolarlık bir Superhost Yardım Fonu oluşturduklarını belirten Airbnb CEO’su Brian Chesky, şu ifadeleri kullandı:
“Bu fonu, çalışanlarımız kendi ceplerinden 1 milyon dolar bağışla başlattılar. Ben, Joe ve Nate (Joe Gebbia, Nathan Blecharczyk, diğer kurucu ortaklar) ve ben kalan 9 milyon doları bizzat karşılıyoruz. Nisan ayından itibaren ev sahipleri, geri ödenmesi gerekmeyen 5000 dolara kadar hibe başvurusunda bulunabilirler.”
Airbnb, geçen gün dünya genelinde 100 bine kadar sağlık çalışanına konaklama desteği sunacağını da açıklamıştı.
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