AirAsia X, İstanbul’dan Kuala Lumpur’a direkt uçuşlara başlıyor

AirAsia X, 14 Kasım 2025 itibarıyla Airbus A330 geniş gövdeli uçaklarıyla haftada 4 kez iki şehir arasında karşılıklı seferler düzenlemeye başlıyor.

Lansman kapsamında AirAsia X, sınırlı sayıdaki koltuk için tek yön 9.999 TL'den tanıtım fiyatları ve ödüllü Premium Flatbed sınıfı için de 35.100 TL'den başlayan tek yön fiyatlar sunuyor. 17 Ekim itibarıyla satışa sunulan biletler, 14 Kasım 2025 – 14 Eylül 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için geçerli olup 9 Kasım 2025'e kadar satın alınabilecek.

Malezya'nın 'Visit Malaysia 2026' yılına hazırlanmasıyla birlikte bu yeni bağlantının, Türkiye'den seyahat edenlere bölgenin zengin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve canlı şehirlerini keşfetme fırsatı sunacağı ifade edildi.

AirAsia X CEO'su Benyamin Ismail, "İstanbul ve Kuala Lumpur arasında 14 Kasım'da başlayacak olan yeni seferleri duyurmaktan büyük gurur duyuyoruz. Asya ve Avrupa'yı birbirine daha da yaklaştıran bu iki dinamik şehir, ticaret, turizm, eğitim ve kültürel alışveriş açısından önemli fırsatlar sunuyor. Misafirlerimiz, Kuala Lumpur üzerinden Fly-Thru hizmetimiz sayesinde bagaj teslimi yapmadan Endonezya, Avustralya, Singapur, Çin, Tayland ve daha birçok noktaya rahatlıkla bağlantı sağlayabiliyor. Aynı şekilde Güneydoğu Asya'dan gelen yolcular da artık Türkiye'nin benzersiz güzelliklerine kolayca ulaşabiliyor. Dünyanın en iyi düşük maliyetli hava yolu olarak, uzun mesafeli seyahati herkes için erişilebilir kılmaya ve konforlu bir uçuş deneyimi sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Malezya'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Emir Salim Yüksel "Ülkelerimiz arasında yeni bir bağlantının daha kurulmasından mutluluk duyuyoruz. Bu hat, halklarımız arasındaki etkileşimi artırarak kültürel ve ekonomik açıdan önemli katkılar sağlayacak. Malezya, coğrafi olarak uzak ama gönülden yakın bir komşumuz. Aramızdaki mesafelere rağmen kalplerimiz her zaman yakın. Bu tür somut adımların Türk ve Malezya halklarını daha sık bir araya getireceğine ve dostluk bağlarını güçlendireceğine inanıyorum. Yeni hattın hayata geçmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.