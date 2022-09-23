Türk Kardiyoloji Derneği Koruyucu Kardiyoloji ve Ateroskleroz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Öner Özdoğan, 24 Eylül Ailevi Hiperkolesterolemi Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kolesterolün kandan temizlenmesinin engellendiği genetik bir bozukluk olan ailevi hiperkolesteroleminin; akraba evliliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu ve erken yaşlarda kalp damar tıkanıklığı ve kalbe bağlı ölüme yol açan en sık görülen tek gen hastalığı olduğunu söyledi.

20'Lİ YAŞLARDA KALP HASTALIKLARI GÖRÜLEBİLİYOR

Tüm dünyada, geni anneden ya da babadan (heterozigot ailevi hiperkolesterolemi) alanlarda hastalık görülme sıklığı 300 kişide bir iken; geni hem anneden hem de babadan (homozigot ailevi hiperkolesterolemi) alanlarda bu sıklık bir milyonda bire düşüyor.

Prof. Dr. Öner Özdoğan, "Homozigot ailevi hiperkolesterolemi hastalarında kardiyovasküler hastalıklar 20’li yaşlarda görülebilmekle birlikte; heterozigot ailevi hiperkolesterolemi hastalarında LDL düzeyleri 190 ila 325 arası değişerek, bu hastalarda genellikle 40'lı yaşlarda erken kalp krizleri görülebiliyor" dedi.

HASTALAR BAŞVURUDA GEÇ KALIYOR

Kolesterol yüksekliğinin kalp ve damar hastalığı oluşturana kadar hastada bir şikâyet ya da bulgu yaratmadığını kaydeden Prof. Dr. Özdoğan, hastaların hekime başvuruda geç kalabildiğini ve bunun da hastalığın tanısını koymada en büyük problem olduğunu söyledi.