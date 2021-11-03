Ailesini katleden caniye 72 yıl hapis talebi

AA

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Adem Öztürk ve avukatı ile müştekiler katıldı. Duruşmada savunma yapan Öztürk, iki oğlunun uyuşturucu kullandığını ve sattığını, ölen eşi ile kızının da oğullarına yardım ettiğini öne sürdü.

AA'da yer alan habere göre, ailesinin mutfakta "Babamızı öldürelim. Evi ve emekli maaşı bize kalır." diye konuştuklarını, o günden sonra çok tedirgin olduğunu öne süren sanık, olayı kız kardeşine anlattığını, "Bir gün ölürsem bunu ailem yapmıştır." dediğini belirtti.

Adem Öztürk (Ortada), eşi Nefik, çocukları Selahaddin ve Seher Öztürk

Olay günü eve geldiğinde kombinin sonuna kadar açık olduğunu, bu nedenle kızı Seher Öztürk ile tartıştıklarını anlatan sanık Adem Öztürk, bu sırada oğlu Selahaddin Öztürk'ün eve geldiğini, eşiyle birlikte üçünün kendisine saldırdıklarını iddia etti.

Eşi, kızı ve oğlunun ağır küfürler ederek kendisine saldırdıklarını savunan Öztürk, "Bir anda kendimi kaybettim. Silahla ateş ettim. Kimi nasıl vurduğumu hatırlamıyorum. Daha sonra evden çıktım ve olayın şokuyla caddede dolandım." dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Mahkeme başkanının "Öldürmekten başka çaren yok muydu?" sorusuna karşılık Öztürk, daha önce evi terk edip bir otelde 6 ay kaldığını, bu sırada çocuklarından birinin uyuşturucu satmaktan tutuklandığını, eşinin ısrarı üzerine eve döndüğünü söyledi.

Öztürk, "Çocuğum hapisten çıktıktan sonra ilk başta uyuşturucu kullanmadı. Ama daha sonra tekrar uyuşturucuya başladı. Evde sürekli alkol ve uyuşturucu alıyorlardı. Hiç huzurumuz yoktu. Karım ve kızım da oğullarımın tarafını tutup hep beraber beni darbetmeye başladılar. Eşimi ve çocuklarımı yola getiremedim. Yuvamı yıktım, çok pişmanım." diye konuştu.

Duruşmada ifadesine başvurulan sanık Adem Öztürk'ün oğlu Sergen Öztürk, babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

Olay anında evde bulunmadığını ifade eden Sergen Öztürk, "Olay ben eve gelmeden yarım saat önce olmuş. Babam, annemi ve bizi küçüklüğümüzden beri döverdi. Annem o dayaklardan ötürü bir kere intihara kalkıştı. Babamdan şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Sergen Öztürk, ağabeyinin uyuşturucu kullandığını söyledi. Tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, suçu ağır tahrik altında işlemesi nedeniyle sanığın toplam 72 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Taksici Adem Öztürk (55), 6 Kasım 2020'de eşi Nefik (50), çocukları Selahaddin (32) ve Seher Öztürk'ü (26) tabanca ile öldürmüştü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk hakkında altsoy ve eşe karşı kasten öldürme suçundan üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açmıştı.