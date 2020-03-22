"BENCİLLİK ÇOK FENA BİR ŞEY"

Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra hemen eve gelip, deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil, olur da başka insanlara taşırım diye...

Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşcasına dolaşıyorlar. Bencillik çok fena şey... Çok!