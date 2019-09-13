13 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İddialara göre Konya’nın merkez Karatay ilçesinde bulunan Karatay motorlu taşıtlar bakım ve onarım sanayinde meydana gelen olayda, Cevahir Oto bakım ve onarım servisinde çıraklık yapan M.A. ustası tarafından triger kayışı ile yaklaşık 45 dakika dövülmüş ve yürüyemez hale gelmişti.
Çocuklarının halini görünce dehşete düşen alenin şikayeti üzerine F.S çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Konya E tipi kapalı cezaevine gönderilmişti.
"ARTIK KORKMUYORUM"
Yaşadıklarının ardından bir süre evden çıkamadığını, ustasının tekrar kendisine zarar vermesinden korktuğunu ancak tutuklanması nedeniyle rahatladığını kaydeden M.A., “O şahıs tutuklandığı için şu an mutluyuz. Önceden dışarı çıkamıyordum, korkuyordum. Şimdi tutuklandığı için gönül rahatlığıyla dışarıya çıkabiliyorum. Artık anne ve babamın da içi rahat. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Geceleri hala uyuyamadığını, ustasının kendisine yaptıklarını rüyalarında gördüğünü aktaran M.A., “Bende bıraktığı izler hala duruyor. Kimseye güvenip yanında çalışamıyorum, hala gözümün önüne geliyor, korkuyorum ve psikolojim bozuldu. İnşallah bu durumum düzelir” diye konuştu.
"YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"
M.A.’yı yaklaşık 45 dakika araba triger kayışı ile döverek yürüyemez hale getiren ustası F.S’nin tutuklanmasının kendilerini çok rahatlattıklarını ifade eden anne S.A, “Bu adam tutuklandığı için içimiz ferahladı, yüreğimize su serpildi. Savcıdan, hakimden Allah razı olsun. Çocuğumuz güvenle sokağa çıkarabileceğiz. Çocuğumun psikolojisi bozulmuştu, korktuğu için evden dışarı çıkamıyordu ama şu an o adam içeri girdiği için rahatladı” şeklinde konuştu. Şikayetlerini geri çekmeleri için F.S’nin kendilerine para teklif ettiğini ancak bunu kabul etmeyerek sonuna kadar mücadele edeceklerine değinen anne S.A., “Bize şikayetçi olmamız için para teklif etmişti. Ben de kendisine ‘şu Konya’yı ayağıma sersen davamdan vazgeçmiyorum’ dedim. Davamızın sonuna kadar arkasındayız. Bu adamın çocuğuma yaptığı kabul edilebilecek bir şey değil, o adamın en ağır cezayı almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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