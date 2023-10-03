Aile yeni sezon oyuncuları kimler? SHOW TV Aile dizisi 2. yeni sezon oyuncu kadrosu
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aile, 2. sezona yeni oyuncularla başlıyor. Çarpıcı tanıtımlarıyla heyecanı giderek artıran dizinin yeni sezonunda "Aslan ve Devin yeniden bir araya gelebilecek mi?" sorusu akıllara gelirken; Aile dizisi yeni sezon oyuncuları merak konusu oldu. Büyük bir merakla beklenen dizinin izleyicileri için Aile 2. sezon oyuncu kadrosunu haberimizde derledik. İşte, SHOW TV Aile dizisi yeni sezon oyuncuları isimleri ile ilgili detaylar...
- 1
SHOW TV'nin çarpıcı hikayesiyle yeni sezona kuvvetli bir giriş yapmaya hazırlanan dizisi Aile, 2. sezonuyla bu akşam başlıyor. Etkileyici hikayesinin yanı sıra zengin oyuncu kadrosuyla da çok konuşulan ‘Aile’nin 2. sezonuna güçlü isimler dahil oldu. Peki, Aile yeni sezon oyuncuları kimler? İşte, Aile dizisi 2. yeni sezon oyuncu kadrosu...
- 2
AİLE YENİ SEZON OYUNCULARI
Soykanlar içinde büyük hesaplaşmalara sahne olacak yeni sezonda Selin Şekerci avukat Serap Vural olarak seyircinin karşısına çıkarken, usta oyuncu Ayda Aksel ise Aslan’ın halası Nedret karakterine hayat verecek. Kartların yeniden dağıtılacağı yeni sezonda Alper Çankaya’nın canlandıracağı Bedri karakterinin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise merakla beklenecek.
- 3
AİLE DİZİSİ 2. SEZON OYUNCU KADROSU
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.
-
- 4
AİLE’NİN 2. SEZON 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Soykan sofrasının parçalanmasından sonra Aslan dağılan ailesini bir araya toplamaya çalışırken; hayatında temiz bir sayfa açmak için bir marina satın alır. Devin ise ödediği bedellerden sonra Aslan’la evliliğini sonlandırmaya kararlıdır. Bu yüzden bir boşanma avukatıyla anlaşır. Marinanın açılışında internete sızan bir video, iyileşen yaraları yeniden kanatırken; herkes aynı sorunun cevabını merak eder: “Videoyu kim sızdırdı?”
- 5
Devin sızan videodan sonra soluğu herkesten uzak bir sahil kasabasında alır. Ancak tek bir kişiden kaçamayacaktır: Aslan. Aslan, yeniden aile olabilmek ve Devin’in yaralarını sarabilmek için onu ikna etmeye çalışır. Ancak Devin bu aşk için ödediği bedelleri kolay kolay unutamayacaktır.
- 6
Hülya derneğinin bağış gecesinde büyük hesaplaşmalar yaşarken; yıllardır büyük bir yalanın içinde yaşadığını öğrenen Cihan, artık tüm gücüyle Soykanların karşısındadır. Bugüne kadar kendisinden çalınanların bedelini aileye ödetmeye kararlıdır. Devin’in kendisi ile ilgili öğreneceği acı bir gerçek onu Aslan’la yeniden kopma noktasına getirir. Devin kendini büyük bir dönüm noktasında bulur. Ya kalacak, ya gidecektir artık.
Soykanları etkileyecek büyük bir haber alan Aslan, ailesini bir arada tutabilmek için harekete geçerken; alacağı bir kararla herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişecektir.
-