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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Aile Yalanları'ndan matine ve suare

        'Aile Yalanları'ndan matine ve suare

        Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın oynadığı, Nermin Yıldırım'ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarladığı, Hakan Emre Ünal'ın yönettiği 'Aile Yalanları' adlı oyun 28 ve 29 Şubat'ta ilk defa matine-suare gösterimleriyle Zorlu PSM'de seyirci karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 00:02 Güncelleme: 08.02.2024 - 00:02
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        'Aile Yalanları'ndan matine ve suare
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        Zorlu PSM, Toy İstanbul ve Melisa Sözen ortak yapımcılığı ile Nermin Yıldırım’ın Bavula Sığmayan adlı öykü kitabındaki aynı adlı novelladan uyarladığı Aile Yalanları, tiyatroseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Başrollerini Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın paylaştığı ve rejisörlüğünü Hakan Emre Ünal'ın üstlendiği “Aile Yalanları”, küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifiyle anlatan oyun 28 ve 29 Şubat’ta ilk defa gerçekleşecek matine-suare gösterimleriyle Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

        Belgin, bir gece yarısı annesinden beklenmedik bir telefon alır: “Baban beni aldatıyor.” Apar topar memlekete giden genç kadın, burada üç kişilik bir aile bilmecesinin içine düşer. Aile cenderesinde kendi yolunu bulmaya çalışan Belgin, ömrünün sonbaharında yeni bir hayat ihtimali arayan Kamuran ve herkes mutlu olsun istedikçe kendi dahil kimsecikleri mutlu etmeyi beceremeyen Müzeyyen’in buruk ama neşeli hikâyesi. Söylenenleriyle ama en çok da söylenemeyenleriyle tam bir aile hikâyesi.

        Peki şimdi ne olacak? Hem kendimiz olup hem de sevebilecek miyiz birbirimizi?

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        #Melisa Sözen
        #ülkü duru
        #Zorlu PSM
        #Aile Yalanları
        #Nermin Yıldırım
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