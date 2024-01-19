Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüyle ilgili açıklama - En son haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüyle ilgili açıklama - En son haberler

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Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

❗ Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin basın açıklamamız pic.twitter.com/oXbBLnQMhL — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) January 19, 2024

Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sosyal inceleme ivedilikle başlatılmıştır. Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır.

14 yaşındaydılar... İki kız çocuğu ipte asılı bulundu! Haberi Görüntüle

NE OLMUŞTU?

Muş'un Varto ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki P.A. ve aynı yaştaki Z.T. isimli kız çocukları, P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.