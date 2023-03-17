"Depremzede 1714 çocuk ailesine teslim edildi"

Bakanlıktan yapılan açıklamada enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1714 çocuğun ailesine teslim edildiği vurgulanan açıklamada, "84 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 115 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Çocuk bakım kuruluşlarında kimliği bilinmeyen 41 çocuğun olduğu ifade edilen açıklamada, Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar sonucu depremde 403 çocuğun vefat ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

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