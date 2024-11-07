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        Haberler Bilgi Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Temalı Logo Tasarım Yarışması başvuru tarihi, kazanan ödülü, şartları

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Aile temalı' logo yarışması düzenliyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'aile temalı' logo yarışması düzenliyor. Logonun aile bağlarını yansıtması, sevgi, güven ve dayanışmayı temsil etmesi gerekiyor. Herkesin katılım sağlayabileceği yarışmanın kazananlarına farklı ödüller verilecek. İşte, yarışmanın detayları, katılım şartları ve ödülleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 08:40 Güncelleme: 07.11.2024 - 08:40
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile kurumunun saygınlığını temsil etme koşuluyla 'aile temalı' logo yarışması düzenliyor. Ücretsiz bir şekilde tüm vatandaşların birden fazla tasarım yollayabileceği yarışma için başvurular başladı. İşte, detaylar...

        • 2

          AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI LOGO YARIŞMASI BAŞVURU TARİHLERİ

          Yarışmaya, 22 Kasım 2024 tarihine kadar başvuru yapılabilir. Başvuru ücretsiz olup, herkes katılabilir.

        • 3

          AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI LOGO YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

          Yarışma sonucunda verilecek ödüller şöyle;

          Birinciye: Takdirname ve Laptop

          İkinciye: Teşekkür Belgesi ve Tablet

          Üçüncüye: Teşekkür Belgesi ve Grafik tablet

        • 4

          AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI LOGO YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTLARI

          Yarışmaya yalnızca gerçek kişiler başvurabilecektir. Ayrıca yarışmaya katılacakların yarışmaya son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

        • 5
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