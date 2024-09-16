Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

        729 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapılacak! Atama tarihleri açıklandı mı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuya atanacağını açıkladı. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gazileri ziyaret eden Göktaş; milletin gazilere minnet duyduğunu, Bakanlık olarak her daim gazilerin yanında olduklarını dile getirdi. Peki, şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu atamaları ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 08:46 Güncelleme: 16.09.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki gazileri ziyaret etti. Göktaş, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını duyurdu. Peki, şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu atamaları ne zaman yapılacak? İşte, detaylar...

        • 2

          ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINLARI NE ZAMAN ATANACAK?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya atanacağını duyurdu ve şu sözleri kaydetti;

        • 3

          "Bu çalışmalarımızı da inşallah önümüzdeki süreçte tamamlayacağız ve kamuoyuyla paylaşacağız. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza sunduğumuz bir hak da kamuda atama. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınını kamuda atadık. 19 Eylül Gaziler Günü. Biz de inşallah 18 Eylül'de 729 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kamuya atayacağımızı duyurmak istiyoruz. İnşallah bu atama hayırlara vesile olur. Vatanı için canını feda eden, istikbalimiz için mücadele veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onlara minnet borçluyuz."

        • 4

          Göktaş, ziyaret sırasında gazi ve yakınlarıyla sohbet ettiklerini, taleplerini dinlediklerini belirterek, "Her daim şehitlerimizin emanetine ve gazilerimize sahip çıkmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        Okul çağındaki çocuklarda "ekran süresi" uyarısı
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Babası annesini öldüren oğul, babasına saldırdı
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Uzayda 'mahsur kalan' astronotların bir günü nasıl geçiyor?
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Bekçiyi yaralayan kadın etkisiz hale getirildi
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem tepkisi!
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        AB'den Eyüp Sabri Tuncer ürünlerine yasak
        Dev maçta kazanan yok!
        Dev maçta kazanan yok!
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Oğuzhan Genç yazdı: Seriye "ara" verdi
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        3 puan Fenerbahçe'nin!
        Habertürk Anasayfa