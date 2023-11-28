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        Haberler Magazin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret - Magazin haberleri

        Mahinur Özdemir Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze'de tedavi gören Zerrin Özer'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:22 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:28
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        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
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        Zerrin Özer, birkaç gün önce Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Özer'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

        Zerrin Özer ile bir süre baş başa sohbet eden Mahinur Özdemir Göktaş, doktorlardan ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Göktaş, kronik rahatsızlığı bulunan ve yürümekte güçlük çeken 66 yaşındaki Zerrin Özer'e doktor nezaretinde devam eden tedavisi boyunca her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kaydetti.

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        #Mahinur Özdemir Göktaş
        #Zerrin Özer
        #Darülaceze

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