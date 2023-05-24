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Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da sahte içkiden zehirlenen genç hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı!

Ailenin şüphesi üzerine harekete geçen polis, zehir evlerini ortaya çıkardı

Konya'da bir kişi alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ailenin içkinin sahte olduğundan şüphelenerek şikâyetçi olması üzerine harekete geçen Kom Şube Müdürlüğü ekipleri iki evde yaptıkları aramada yüzlerce litre sahte alkol ve üretim malzemesi ele geçirdi

Giriş: 24.05.2023 - 13:09 | Güncelleme: ABONE OL
Konya'da sahte içkiden zehirlenen genç hastaneye kaldırıldı, gerçek ortaya çıktı!
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ülke güvenliğine, ekonomisine ve insan sağlığına yönelik oluşturduğu tehdit ve zararlar nedeniyle kaçak ve sahte alkollü içki üretim ve ticaretine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

ZEHİRLENEN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Zafer Samancı'nın haberine göre, önceki gün Konya'da M.Ş. isimli bir kişi alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. M.Ş.'nin durumunun ağır olması ve yoğun bakım ünitesine alınması üzerine içkinin sahte olduğundan şüphelenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ EVE BASKIN YAPTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda M.Ş.'nin alkolü satın aldığı iddia edilen şahsın adresini tespit eden ekipler, şahsın evine baskın yaptı.

YÜZLERCE LİTRE SAHTE İÇKİ ÇIKTI

Yapılan aramalarda şahsın evinde ve içki üretim yeri olarak kullandığı evin alt dairesinde 392 litre sahte alkol, 320 litre etil alkol, 447 adet alkollü içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

BABA VE 2 OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre; sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen ve daha öncede benzer şekilde çok sayıda suç kaydı olan Murat T.(61) ve oğulları Bahri T. (36) ile Zübeyir T.(38) polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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