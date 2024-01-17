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        Haberler Televizyon 'Aile'nin Seher Soykan'ı diziye veda etti

        'Aile'nin Seher Soykan'ı diziye veda etti

        'Aile'nin dün akşam yayınlanan bölümüne; dizinin Seher Soykan'ı usta oyuncu Emel Göksu'nun vedası damga vurdu. Evinde huzur içinde hayata veda eden Seher Soykan'ın ölümü tüm aileyi derinden sarsarken, izleyiciler de ekran başında duygu dolu anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:57
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        'Aile'nin Seher Soykan'ı diziye veda etti
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        SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile'nin dün akşam yayınlanan bölümüne; dizinin Seher Soykan’ı usta oyuncu Emel Göksu’nun vedası damga vurdu. Evinde huzur içinde hayata veda eden Seher Soykan'ın ölümü tüm aileyi derinden sarsarken, izleyiciler de ekran başında duygu dolu anlar yaşadı. #Aile etiketi yaklaşık 4 saat boyunca TT listesinde kaldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Devin’in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte bütün aile rahat bir nefes aldı ancak bu sefer de Aslan ve Devin’in yeni bir sınavı vardı. Uğradığı saldırı yüzünden Devin’in hamilelik süreci ve doğumu, hem kendisi hem de bebeği için hayati risk taşımaktaydı. Aslan, baba olmayı her şeyden çok istese de Devin’i kaybetme ihtimalini göze alamazken, Devin ise bir aile kurmak istiyordu. İkili zor bir karar süreci yaşadılar, sonunda bebeklerinden vazgeçmediler. Seher ölmeden önce dünya gözüyle yapmak istediklerinin bir listesini çıkardı. Aslan, babaannesinin isteklerini yerine getirmek için Devin’le birlikte harekete geçti. Aslan, Devin ve Seher, uçağa binip Adana’ya gittiler ve orada bici bici yediler.

        Ferman, söz verdiği gibi Aslan’ı öldürme planını kurmaya başladı. Bunun için Arnavut Babür’ün kapısını çaldı. Aslan’ın marinada işçilere verdiği veda yemeğini basan Babür, marinaya çökebilmek için Aslan ve Bedri’nin başına bela oldu. Aslan ise Babür’e pabuç bırakmadı ve karşı hamlelerini yaptı. Cihan ise Ferman’ın mezarlıkta Aslan için kazdığı mezarı gördü. Kıymet, Ferman ve Arnavut Babür; üçü de Aslan Soykan’ın sonunu getirmek için planlar yapıyordu.

        Babür’den Aslan’ın mekânına baskın;

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        Ailenin yüzünü güldüren bir diğer gelişme ise Bedri ile Yağmur’un evlilik kararı oldu. Soykan ailesi, Yağmur’u Neşe’den istemeye gitti. Kız isteme merasiminde yüzleri güldüren anlar yaşandı. Devin ve Aslan burada Seher’e torun müjdesi verdi. Seher’in ölmeden önce yapılacaklar listesindeki son madde, torun müjdesiydi. Artık tüm listesini tamamlayan Seher, huzurla yatağına girdi ve hayata gözlerini yumdu. Sabah babaannesini yatakta ölü bir halde bulan Aslan büyük bir yıkım yaşarken, tüm aile Seher’in kaybıyla hüzne boğuldu.

        Seher Sultan, ailesine veda ediyor;

        Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Alper Çankaya ile usta oyuncular Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’, yeni bölümüyle salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aile
        #Seher Soykan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
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