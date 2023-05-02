Yeni bölümünden ön izleme sahnesi

HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’nin bu akşam ekrana gelecek heyecan ve aksiyon dolu bölümünde sular durulmuyor. Soykanlar, İlyas Koruzade tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

'Aile'nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünden yayınlanan ön izleme sahnesinde; Yağmur’un çiftlik evine geldiğini gören Hülya’nın tepkisi sert oluyor. Kardeşini korumaya çalışan Devin’in sözleri üzerine Hülya, Serhat’ın öldüğünü anlayarak Aslan ile yüzleşiyor. Serhat’ı öldürdüklerini açıklayan Aslan, Soykan ailesini şoke ederken, Hülya’nın büyük bir korku yaşadığı görülüyor. Hülya’nın “Savaş çıkacak” sözleri gerilimi artırırken, yeni bölümde yaşanacak heyecan dolu gelişmeler merakla bekleniyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO