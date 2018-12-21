Aile hekimlerinden sağlık raporu itirazı

21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Dr. Tamur, yaptığı açıklamada, avukat adaylarının şu ana kadar işe giriş öncesinde sağlık raporlarını, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) bu konudaki yönetmeliğine göre hastanenin uzman hekimliğinden aldığını belirtti. Yönetmeliğin sağlık şartı kısmında yapılan değişikliğin 14 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandığına söyleyen Dr. Tamur, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Avukat adayları da birçok meslek erbabı gibi işe başlamadan önce sağlık kurumlarının yolunu tutmakta ve sağlık durumlarının avukatlık yapmaya uygun olup olmadığına dair bir sağlık raporu almaktadırlar. Bu ve benzeri raporlarda aranan bir de ibare vardır, o da ‘mesleğini yapmaya bedenen ve ruhen uygun olduğu’. Kimin hangi beden ve ruh halinin, hastalıkların hangi meslekleri yapabileceğine veya mesleği yapmasına engel olduğuna dair herhangi bir liste olmaması bir yana, tek bir hekimin böylesine iddialı bir raporu, resmi evrağı düzenleyebiliyor olması da tıbben ve hukuken anlamsızdır.
Şimdiye kadar Türkiye Barolar Birliği'nin bu konudaki yönetmeliğine göre bu raporlar bir hastanenin uzman hekimliğinden alınmaktaydı. Yıllardır sahada stajyer avukat adayları ile aile hekimleri arasında bu nedenle gerginlikler yaşanmakta, hatta Türkiye Barolar Birliği’nin bu yönetmeliğine aykırı olarak İstanbul Barosu web sitesinde bu raporların ‘tek hekim raporu’ olarak alınabileceği yazmakta, bu da gerilimi İstanbul özelinde daha da arttırmakta idi. Şimdi konunun sağlık tarafındaki muhataplarının hiçbir bilgi ve görüşüne gerek duyulmadan, Mevzuat Hazırlanmasına Dair Yönetmeliğin hükümlerine göre zorunlu hale getirilmesine rağmen Sağlık Bakanlığı’na da danışılmadan, kimin avukat olup olamayacağını belirleyen yönetmeliğin sağlık şartı kısmı değiştirildi ve 14.12.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.”
“SAĞLIK RAPORU ‘ALTI ÜSTÜ BİR İMZA’ OLARAK ALGILANIYOR”
Artık, avukatlık stajı yapabilmek için “tek hekim raporu”nun yeterli olacağına dikkat çeken Dr. Tamur, “Bu kısımda belirtmemiz lazım ki avukatlık kanununda sadece 'avukatlık başvurusu' sırasında yani staj sonunda aklen ve bedenen avukatlığa engel bir halin bulunmaması şartı getirilmişken, kanuni yetkisi olmamasına rağmen Avukatlık Staj başvurusunda sağlık raporu istenmesi açıkça bir hukuksuzluktur, Anayasamızın 17. maddesine de açıkça aykırıdır. Bu aykırılığı yapan kurumun Türkiye Barolar Birliği olması ise üzücüdür” dedi.
“PROSEDÜR OLARAK GÖRÜLEN SAĞLIK RAPORU UYGULAMASINI REDDEDİYORUZ”
Sürücü olur raporları örneğinde olduğu gibi, içinde tek hekim ve birinci basamak şartlarında tetkik ve teşhisi mümkün olmayan hastalıkların bulunduğu yönetmeliğe sahip bazı raporlarda daha önce hastanelerin sağlık heyeti yetkilendirilmişken, yetkinin tek hekime devredildiği durumların yaşandığını anlatan Dr. Tamur, şunları söyledi: "Benzer yüzlerce örneğini dikkate aldığımızda, hekimlik mesleğini değersizleştiren, imzamızı küçümseyen, yaptığımız işin sorumluluğundan habersiz kişilerce yapılan bu değişiklikleri ve bizleri sadece prosedürün bir halkası olarak gören sağlık raporu uygulamasını reddediyoruz.
Kişilerin beyanını esas alan, vatandaşına ve sağlık kayıtlarına güvenen, yeni bir sistem getirilmesi dışında bir çözümü kabul etmiyoruz. Sağlık Bakanlığının uygulamasıyla hayata geçirilen, sağlık raporlarının dijital ortam aracılığıyla verilmesi uygulamasını yani e-rapor sistemini, sorunu anlamamış kişilerin ve kurumların işgüzarlığı olarak görüyor ve bunu çözümün bir parçası olarak görmüyoruz.
Sağlık raporları ile ilgili sorun, bir dijital ortam sorunu değildir. Bu bir güvenlik ve sorumluluk sorunudur. Mevcut hali ile sağlık raporu uygulamalarının şiddeti körüklediği, saygınlığımızı azalttığı açıktır. Bu haliyle bizler bu sorunun bir parçası olmayacağız. Sayın Barolar Birliğimize yakışan, avukat olmaya elverişlilik kriterlerinin doğru araştırılmasının yolunu açmak, bu sağlık şartlarını taşıyan avukatların mesleği yapabilmelerini sağlamak adına elimizdeki tüm tıbbı yetki ve görevi ciddiyetle kullanarak, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmayan stajyerleri ayıklayabilmek için, mesleğimizin tüm uzmanlık alanlarını avukat adaylarının hizmetine sunacağımızı Kamuoyuna, Barolar Birliğimize ve Sayın Avukat adaylarımıza duyururuz.”
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