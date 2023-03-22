HABERTURK.COM

Evlilik sözleşmesini gören Devin’in öfkesine hakim olmakta zorlandığı tanıtımda Aslan ve Devin arasındaki gerilim tırmanıyor. Aslan’ın “O Cihan efendi Devin’in yakınında yöresinde dolaşamaz” sözleri dikkat çekerken Cihan yeniden Devin’in ofisine gidiyor. Devin’in Cihan’a söylediği ‘Annen seni sevsin diye ölmeye bile razısın sen’ cümlesi tanıtıma damga vururken, Devin’in ofisine gelen Aslan’ın Cihan’la karşılaşıp karşılaşmayacağı yeni bölüme dair merakı yükseltiyor.

İşte Aile’nin 4. Bölüm Tanıtımı;

AİLE’NİN 3. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aslan’a olan aşkının arkasında duran Devin, ipleri eline alarak Aslan’a evlenme teklif etti. Aslan ise Devin’in acele etmesini istemedi ve bu karardan emin olmasını bekleyeceğini söyledi. Seher’in gece vakti evden kaybolmasıyla beraber Soykan ailesi büyük bir paniğe kapıldı. Arama çalışmalarının yıldızı, Seher’in hayatını kurtaran Devin oldu. Hülya ve Devin’in arasındaki soğuk savaş giderek sertleşirken, Devin beklenmedik bir anda Aslan’a evlenme teklif ettiğini Soykanlara duyurdu. Bu haberi alan Hülya, hamlesini yapmakta gecikmedi ve bir evlilik sözleşmesi hazırlattı. Cihan Soykan sahte bir isim kullanarak Devin’in kliniğine terapiye gitti ancak Devin, onun kim olduğunu kısa bir sürede anlayarak Cihan’ı klinikten kovdu. Bu konuda tembihlenmiş olmasına rağmen Devin’in, Cihan’ın ziyaretini Aslan’a haber vermemesi dikkat çekti. Birbirlerini daha yakından tanımaları gerektiğini düşünen Devin, Aslan’ı en yakın arkadaşlarıyla tanıştırdı. Aslan, Devin ve arkadaşları gece kulübüne gitti. Migren ağrısı çeken Aslan, Devin’i kıramadığı için bu geceye katılsa da yaşanan tatsız bir olay işleri bambaşka noktaya taşıdı. Gittikleri gece kulübünde Tolga ve sevgilisiyle karşılaşan Aslan, ona saldırdı. Bu durumdan korkan arkadaşları Devin’i uzaklaştırmaya çalışsa da Devin, Aslan’ın evine döndü. Aslan’ı kötü bir halde bulan Devin, yanında kalarak ona destek oldu. Aslan ve Devin, birbirine giderek bağlandığı bu gecenin ardından kesin olarak evlenmeye karar verdi. Belgesel projesi için Ati’nin İbo’yla anlaştığını öğrenen Aslan, ikilinin ortaklığını bozmak için harekete geçerken bu durum bir savaşın fitilini ateşledi. Aslan, Ati’nin İbrahim Soykan hakkında söylediği aşağılayıcı cümleleri ses kaydına alarak amcasına gönderdi. Aslan tüm işlerini yoluna koymaya başlarken Hülya’nın Devin için hazırlattığı evlilik sözleşmesini öğrendi. Annesinin ne yapmaya çalıştığını anlayan Aslan, kendisi yeniden bir sözleşme hazırlattı. Cihan, bir kez daha Devin’in karşısına çıktı. Kliniğe gizlice girerek Devin’e çiçek getiren Cihan, yaşadıklarını anlatmak istediğini söyleyerek Devin’den yardım istedi. Cihan’ın hali Devin’i kararsız bıraktı. Aslan, Devin’i korumak amacıyla bir evlilik sözleşmesi hazırlatsa da yazdırdığı maddeler, Devin ile Aslan arasında büyük bir krize yol açtı. Bölümün finalinde Devin, Aslan’ın hazırlattığı evlilik sözleşmesini buldu. Peki Devin ve Aslan ilişkilerindeki bu büyük sınavı geçebilecek mi?

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle 28 Mart Salı saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk