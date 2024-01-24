Aile dizisi final mi yapıyor? Aile dizisi ne zaman bitiyor?
Show Tv ekranlarında yayınlanan reyting rekorları kıran Aile dizisinde final için geri sayım başladı. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstlendiği Aile dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyende merak uyandırdı. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan Serenay Sarıkaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, "Aile dizisi final mi yapıyor? Aile dizisi ne zaman bitiyor, son bölüm hangi gün?" Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...
- 1
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aile final mi yapıyor sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 30. bölümü ile final yapması beklenen dizinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, "Aile dizisi final mi yapıyor? Aile dizisi ne zaman bitiyor, son bölüm hangi gün?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 2
SERENAY SARIKAYA’DAN FİNAL PAYLAŞIMI
Aile dizisinin final yapmasına yalnızca birkaç bölüm kaldı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşan oyuncu Serenay Sarıkaya dizinin final bölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarıkaya yaptığı paylaşımda dizisinin final bölümünün senaryosunun yazdığı kağıdı paylaştı. Paylaşımın yer aldığı not üzerine kırık kalp emojisi koyan Sarıkaya dizinin hayranlarına da duygusal anlar yaşattı.
- 3
AİLE DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?
İlk bölümü 7 Mart 2023’te izleyici karşısına çıkan Aile, 30. bölümde final yapma planlarıyla yayın hayatına başlamıştı. Aile dizisi, herhangi bir aksi karar alınmadığı taktirde 30 Ocak 2024 tarihinde 30. bölümü ile final yapıp ekran macerasına son verecek.
-
- 4
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Devin’in hastaneden taburcu olmasıyla birlikte aile rahat bir nefes alırken Aslan ve Devin’i yeni bir sınav beklemektedir. Uğradığı saldırı yüzünden Devin’in hamilelik süreci ve doğumu, hem kendisi hem de bebeği için hayati risk taşımaktadır. Aslan, baba olmayı her şeyden çok istese de Devin’i kaybetme ihtimalini göze alamaz. Devin’in sağlığı için gebeliği sonlandırmaları gerektiğini düşünürken, Devin bu konuda kararsızdır. Peki ikili bebeğiyle ilgili ne karar verecektir?
- 5