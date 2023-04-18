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AİLE DESTEK PAKETİ ödeme tarihleri | 2023 Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı ve ne zaman hesaba yatacak?

Gözler Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemelerinde! Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödeme tarihleri ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca 850 ile bin 250 TL arasında düzenli olarak ödenen Aile Destek Paketi ödemeleri her ay başvuru sahiplerinin hesabına yatırılıyor. İşte 2023 Nisan ayı Aile Destek Programı ödemeleri hakkında merak edilen detaylar...

Giriş: 18.04.2023 - 17:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri, 12 ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılıyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan Aile Destek Programı ödemeleri her ay 850 ile 1250 TL arasında hane başına ödeniyor. Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsayan Aile Destek Program Nisan ayı ödeme tarihleri, ihtiyaç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İşte 2023 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihleri hakkında merak edilen detaylar...

  • NİSAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    2023 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. 

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı. Bu ayın ödemelerinin de bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

  • 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. 

    Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

  • HAZİRAN AYI ÖDEMESİ SON OLACAK!

    Bakanlık'tan ödemeyle iligli yapılan açıklama şu şekilde: 

    850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması

  • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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