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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Temmuz Aile Destek Paketi ödemesi bu ay yatacak mı, ödemeler ne zaman yatacak?

        Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemesi bu ay yatacak mı?

        Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından gözler Temmuz ayı ödeme tarihlerine çevrildi. Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen miktarlarda her ay yapılan ödemelerdir. Haziran ayında sona ermesi beklenen Aile Destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. İşte 2024 Temmuz Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 19:32 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:09
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        • 1

          Temmuz ayının gelişiyle birlikte Aile Destek Paketi ödeme tarihleri hak sahiplerinin gündemini meşgul etmeye başladı. Son olarak Haziran ayında bakanlık tarafından yapılan ödemelerin Temmuz ayında devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Aile Destek ödemesi bitti mi? 2024 Temmuz Aile Destek Paketi ödemesi bu ay yatacak mı?" İşte detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

          850 ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda ve en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemeleri yapılacak.

          12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek.

        • 3

          Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemelerin son kez 2024 Temmuz ayında yapılması öngörülüyor.

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA SAYFASI

        • 4

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?

          Programın uzatılıp uzatılmayacağına ise Bakanlık karar verecek. Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde yeni resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Sürecin devam etmesi durumunda ödemeler yeniden yapılabilir.

        • 5

          HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTI!

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, beklenen Aile Destek Ödemeleri için şunları söyledi;

          “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla (7 Haziran Cuma 2024) hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız” diye konuştu.

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