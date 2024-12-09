Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2024 Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı

Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” açıklamasında bulundu.