Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aralık 2024 Aile Destek ödemeleri sorgulama ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan Aile Destek Programı ödemeleri sorgulaması sürüyor. Yıl sonu yaklaşırken hak sahipleri Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı, bitti mi, ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor. Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabiliyor.
- 1
Aile Destek ödemesi Aralık ayı ödemeleri için geri sayım başladı. Aralık ayı ödemeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Hak sahipleri ''Aile destek programı devam edecek mi, bitti mi?’’ sorularına yanıt arıyor. Yıl sonu itibarıyla sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağlandı. Peki, Aralık ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak, uzatıldı mı, bitti m?
- 2
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI MI?
Aile destek ödemelerinin 2025 yılında devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.
ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayı Aile Destek Ödemelerinin 15 Aralık'a kadar vatandaşların hesabına yatırılması bekleniyor.
- 3
TOPLAM 103,2 MİLYAR LİRA DESTEKTOPLAM 103,2 MİLYAR LİRA DESTEK
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti.
“Türkiye Aile Destek Programı”nın hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğuna dikkati çeken Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını bildirdi.
-
- 4
Gerçekleştirdikleri kapsamlı çalışmalarla ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş, “Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar lira ödeme yaptık. Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 103,2 milyar lira destek sağladık” ifadelerini kullandı.
Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarını bildiren Bakan Göktaş, “Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz” açıklamasında bulundu.
- 5
AİLE DESTEK ÖDEMESİ E-DEVLET SORGULAMA EKRANI
Her ay gerçekleştirilen ödemelerin hesaplara geçip geçmediğini vatandaşlar e-devlet üzerinden görüntüleyebiliyor. Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.