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        Haberler Bilgi Ekonomi Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman? Aile Destek Programı bu son kez mi yattı ve ödemeler bu ay bitti mi?

        Aile Destek Ödemeleri ne zaman bitiyor, son ödeme ne zaman?

        Yılın bitmesiyle beraber Aile Destek Programı'ndan yararlanan binlerce aile programın ne zaman sona ereceğini ve son ödemelerin hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Normal şartlarda Haziran ayında tamamlanması planlanan program, alınan kararla yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Peki, Aile Destek Ödemeleri hangi tarihte sona erecek? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 16:37 Güncelleme: 30.12.2024 - 21:05
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        • 1

          12 ay süreyle uygulanmak üzere başlatılan Aile Destek Ödemeleri, Haziran ayında alınan kararla yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Destek ödemelerinden faydalanan vatandaşlar ise son ödemenin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki, Aile Destek Ödemeleri kapsamında son ödeme ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen detaylar...

        • 2

          AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.

        • 3

          AİLE DESTEK ÖDEMELERİ HESABA YATTI

          10 Aralık günü Aile Destek Ödemeleri hesaba yattı. İhtiyaç sahibi haneler için bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapıldı.

          E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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