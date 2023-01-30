Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri, binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 850 ile bin 250 TL arasında ödenen Aile Destek Programı ödemeleri 1 yıl boyunca yapılıyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan sosyal yardım parası, hane içerisindeki aylık gelire göre hesaplanıyor. Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsayan Aile Destek Programı Şubat ayı ödemelerinin tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak ve ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtı...