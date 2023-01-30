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AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ | 2023 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak ve ne kadar, kaç TL oldu?

Aile Destek Programı Şubat ayı ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulamaları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen Aile Destek Programı ödemeler her ay başvuru sahiplerinin hesabına yatırılıyor. İşte, 2023 Şubat Aile Destek Paketi ödeme tarihleri takvimi hakkında merak edilenler...

Giriş: 30.01.2023 - 02:10 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri, binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 850 ile bin 250 TL arasında ödenen Aile Destek Programı ödemeleri 1 yıl boyunca yapılıyor. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan sosyal yardım parası, hane içerisindeki aylık gelire göre hesaplanıyor. Eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsayan Aile Destek Programı Şubat ayı ödemelerinin tarihi merak konusu oldu. İşte, 2023 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak ve ne kadar, kaç TL oldu? sorularının yanıtı...

  • BAKAN YANIK'TAN SOSYAL YARDIM AÇIKLAMASI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Dezavantajlı durumdaki bireyleri çeşitli hizmet ve sosyal yardım modelleri ile destekliyoruz. Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığı 1.997 TL’ye, %40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 TL’ye, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 TL’ye yükseldi. Yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarımızın aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerimizin hesaplarına yatıracağız.” ifadelerini kullandı.

  • 2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Şubat ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • AİLE DESTEK PAKETİ OCAK AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

    Yılbaşı öncesi aile destek yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanmıştı.

    29 Aralık 2022 tarihinde açıklama yapan Bakan Yanık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, ocak ayının ilk haftası yapılacak olan 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini öne çekerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz. 'Türkiye Aile Destek Programı' kapsamında 3 milyon hanemize 2,9 milyar TL, 'Çocuk Desteği Bileşeni' kapsamında 2,2 milyon hanemize 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon hanemize 3,8 milyar TL tutarında ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.

  • AİLE DESTEK YARDIMI NE KADAR OLDU?

    Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

  • Aile Destek Programı ödemelerinin 2023 yılında ne kadar olacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

  • 2023 AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

    450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

    450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

    911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

    1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

  • AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Aile Destek Programına başvuran kişinin;

    Türk vatandaşı olmaması,

    Mavi Kart sahibi olması,

    Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

    18 yaşından küçük olması,

  • Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

    E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

    AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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