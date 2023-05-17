HÜLYA’NIN EVLATLIK OĞLU KİM? ASLAN MI CİHAN MI?

Yaşananlardan sonra kendini toparlayan Aslan, İlyas’ı arayarak ona Ati’nin ölüm haberini verdi. Oğlunun ölümüne sebep olan kişinin Aslan olduğunu anlayan İlyas ise çok sinirlendi. İlyas’la buluşan Aslan, bütün yaptıklarını itiraf etti. İlyas, oğlunun intikamını alacağını söylerken iki taraf arasında resmen savaş başladı. Yağmur’un evden kaçmasıyla Aslan’ın evde kalın uyarılarını dinlemeyen Hülya ve Devin, İlyas’ın yeğeni Gökhan tarafından takip edilip sıkıştırıldı. Devin onu atlatmayı başarsa da araçları zarar gördü. Bu zarar gören araçla İlyas’ın karanlık bir planı vardı. Diğer tarafta polisler tarafından ziyaret edileceklerini bilen Soykanlar, avukat tarafından hazırlanan yalan ifadelerini ezberledi. Büyük bir travma yaşayan Devin ise yalan ifade verip vermeyeceği konusunda kararsız kaldı ancak sonunda Aslan’ın elini tutarak yalan ifade verdi. İlyas’ ile olan düşmanlığa son vermek isteyen Hülya, İbo ile birlikte İlyas’ın karşısına çıktı. Bu görüşmede Soykanlar hakkında izleyiciyi şoke eden bir gerçek ortaya çıktı; Hülya’nın bir oğlu evlatlıktı! Cihan mıydı, yoksa Aslan mıydı? Oğlunu kaybetmesi karşılığında aynı acıyı Hülya’nın da yaşaması gerektiğini söyleyen İlyas, iki oğlu arasında tercih yapmasını istedi. Hülya bir çıkmazın içine düştü.